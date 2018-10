Lazio-Luis Alberto, fra problemi fisici e le sirene del mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la querelle interna in casa Lazio fra il club, in particolare lo staff sanitario, e Luis Alberto. Lo spagnolo fermo ai box per problemi muscolari. L'ex Liverpool, come riporta Il Messaggero, continua a farsi curare da specialisti scelti direttamente da lui andando contro le scelte dei medici biancocelesti. Una situazione, questa, che ha creato non poche voci su una frattura fra lo spagnolo e il mondo Lazio, anche a causa della mancata cessione in estate. La Lazio, in tal senso, continua a ribadire la volontà di adeguare il contratto di Luis Alberto entro Natale alle stesse cifre di Immobile e Milikovic-Savic, ma dalla Spagna non si affievoliscono le voci di un Siviglia sempre interessato al giocatore, tanto da aver già preparato un'offerta da 35 milioni per il mercato di gennaio.