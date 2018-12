Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca poco al calcio d'inizio di Atalanta - Lazio, posticipo del lunedì della sedicesima giornata di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha presentato la gara Luis Alberto, che però non vestirà la maglia del titolare questa sera: "Quella di oggi è una partita molto difficile, contro una squadra che gioca molto bene. Lo scorso anno a Bergamo non abbiamo cominciato bene la partita, poi la squadra ha saputo reagire a quella situazione e abbiamo fatto una bella gara in cui è mancata un po' di fortuna per vincere 3-4. Sarà importante avere ritmo e stare sempre in movimento, il mister ce l'ha ripetuto negli ultimi due giorni: oggi dovremo mettere in pratica quanto provato in allenamento. Siviglia? E' la squadra in cui ho giocato per tutta la vita, la squadra del cuore. Mancano due mesi, prima bisogna stare concentrati sulla Serie A. Sicuramente andare lì tra due mesi sarà per me molto speciale dato che ci sono famiglia e amici".