Lazio, Luis Alberto re degli assist: sul podio in Italia e in Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' l'uomo assist della Lazio, quello che comanda la classifica: è il primo sul podio con ben sette passaggi vincenti in Serie A. Il fantasista spagnolo Luis Alberto sta trascinando i suoi, e dopo aver incantato "San Siro" nell'ultimo turno di campionato, si gode il momento.

Anche perché, come evidenzia il Corriere dello Sport, il suo primato non è solo italiano, ma gli consente di salire anche sul podio europeo degli assist vincenti, seppur al secondo posto: meglio di lui, infatti, ha fatto solo Kevin De Bruyne del del Manchester City, con 9 assist e 2 gol nelle prime dieci giornate di Premier League.

Ma poco importa, persino Vincenzo D'Amico, uno dei più grandi numeri 10 della Lazio, lo ha promosso, definendolo il suo erede.

E ora lo aspetta la Spagna. O meglio, Luis Alberto aspetta la Spagna: ma fa già parte della lista dei preconvocati e non dovrebbero esserci sorprese.