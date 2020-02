© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle chiavi della Lazio in corsa per lo scudetto è senza dubbio Luis Alberto. Lo spagnolo, rispetto al passato, ha compiuto una vera trasformazione. Da elemento di estro e sola propensione offensiva a centrocampista a 360°. Il dato che stupisce di più del giocatore è, infatti, legato alla fase difensiva. Statistiche alla mano (fonte Corriere dello Sport) Luis Alberto ha vinto 11 dei 13 duelli affrontati a centrocampo con 11,44 km percorsi sul rettangolo verde. Bene anche sul fronte dei contrasti con 18 ad esito positivo su 33, così come le palle recuperate che sono 6,45 di media a partita.