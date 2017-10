Lazio, Luis Alberto: "Il mio gol ha cambiato la partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Lazio-Sassuolo, il centrocampista biancoceleste Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Prima della partita avevo parlato con il mister: sulla punizione avrei dovuto mettere la palla per Immobile, ma avevo fiducia in me, sapevo di poter far gol su punizione; penso che la mia rete abbia cambiato la partita, eravamo ancora al 45’ e abbiamo pareggiato prima dello scadere della frazione. Volevo mettere la palla proprio lì, mentre nel secondo gol ho visto che potevo saltare il portiere e depositare la palla in gol. La prima rete l’ho dedicata a Felipe Anderson, la seconda a mia moglie che è incinta. Mia figlia ha imparato a cantare l’inno della Lazio, è molto intelligente".