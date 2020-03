Lazio, Luis Alberto in Spagna per dei trattamenti specifici. Mercoledì il rientro a Roma

Un po' acciaccati in casa Lazio, ma Inzaghi li riavrà per Bergamo. Luis Alberto si cura in Spagna, Acerbi, Lucas Leiva e Marusic a Formello. Lo spagnolo e il brasiliano - sottolinea infatti Il Messaggero - sono usciti un po' malconci dalla sfida col Bologna, mentre il difensore e l'esterno stanno meglio e a metà di questa settimana si riaggregheranno al gruppo, insieme a Leiva.

Luis Alberto in Spagna - La situazione da monitorare un po' - si legge - è quella relativa allo spagnolo. Durante la sfida col Bologna, Luis Alberto ha accusato un problema al piede e ha sentito una leggera pizzicata all'adduttore, un problema che aveva già avuto prima della partita, ma ha stretto i denti ed è sceso in campo, sfoderando una prestazione da ricordare. Per non avere ansie e timori di alcun genere, però, il giocatore, su permesso della società, è volato a Barcellona da uno specialista dei muscoli, che ha già collaborato con la Lazio su Correa qualche settimana fa. La mezzala biancoceleste si sottoporrà a trattamenti specifici e tra martedì e mercoledì rientrerà nella capitale, pronto per rimettersi al lavoro in campo ed essere pronto per l'importante e insidiosa trasferta di Bergamo.