Lazio, Luis Alberto: "La testa nostra è cambiata, vogliamo vincere tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A dare il via ai 5' di "follia" della Lazio ieri contro il Cagliari è stato Luis Alberto con il suo gol al 93'. Lo spagnolo ha parlato del match della Sardegna Arena dai microfoni di Lazio Style Channel: “La testa nostra è cambiata, vogliamo vincere tutto. Questa è la mentalità giusta e dobbiamo preservarla fino alla fine del campionato. Volevamo segnare dopo la parità e questa è la mentalità giusta: i nostri tifosi devono restare con noi dal primo all’ultimo minuto, devono essere il nostro dodicesimo uomo. Ora penseremo alla Supercoppa, poi al campionato perché dobbiamo continuare a vincere. Non siamo solo undici titolari, ci sono altri undici calciatori pronti a giocare e lo abbiamo dimostrato. Domenica ci servirà una gara intensa per avere la possibilità di portare a casa la Supercoppa italiana".