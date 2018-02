Lazio, Luis Alberto: "Mantenere alta la concentrazione, testa al Sassuolo"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

La Lazio approda agli ottavi di finale di Europa League. I 5 gol inflitti alla Steaua permettono a Inzaghi e ai suoi ragazzi di portare avanti il sogno europeo. A pochi minuti dalla fine del match di stasera all’Olimpico Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono molto felice per stasera, sia io che Felipe abbiamo cercato di aiutare in fase difensiva. Felipe ha giocato una grande partita, sia in fase d’attacco che di recupero. È bravissimo, in campo fa sempre la differenza. Dopo lunedì abbiamo capito che mantenendo quei ritmi avremmo potuto vincere oggi. Adesso abbiamo tante partite da giocare e ci sarà l’occasione per tutti di emergere. Ora la testa va subito alla partita di domenica contro il Sassuolo".