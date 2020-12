Lazio, Luis Alberto neanche in panchina con l'Hellas: lo spagnolo punta il Benevento

Non è passata inosservata la mancata convocazione di Luis Alberto ieri contro il Verona. Il centrocampista della Lazio è rimasto a casa per un problema fisico. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, lo spagnolo si trascina da due settimane un nuovo accenno di pubalgia ma è altrettanto vero che alcuni big come Immobile e Acerbi, non al top della condizione, hanno stretto i denti. Il numero 10 ieri ha lavorato insieme al suo fisioterapista Ruben Pons Aliaga e punta a ritornare a disposizione per il match di martedì contro il Benevento.