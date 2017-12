Lazio, Luis Alberto nel mirino della Liga: il Siviglia fa sul serio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto è senza dubbio uno dei giocatori più in forma della Lazio e per certi versi è anche la più grande sorpresa in positivo della stagione laziale. I biancocelesti però, dovranno stare attenti a non abbassare la guardia sul fronte mercato, visto che oltre alle voci non confermate dell'interessamento da parte del Barcellona, ci sarebbero altre squadre che concretamente starebbero muovendo passi importanti per il centrocampista. Il Siviglia per esempio, che in estate ha già messo in preventivo di avviare una trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.