Lazio, Luis Alberto: "Non vogliamo parlare di scudetto, nostro obiettivo è la Champions"

vedi letture

Nel corso di una diretta Instagram, il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato anche della lotta scudetto: "Abbiamo già vinto due volte contro la Juventus, sia in campionato che in Supercoppa. Abbiamo fatto 22 partite senza perdere e 18 vittorie, i numeri della squadra parlano da soli. Nessuno si sarebbe aspettato che noi potessimo lottare per lo Scudetto, perché il nostro obiettivo primario è la Champions. Se non ci qualifichiamo, ci uccidono (ride, ndr). Noi non vogliamo parlare di scudetto, perché il nostro obiettivo vero è la Champions, che ci è sfuggita due volte. La testa di tutti è qualificarci matematicamente alla Champions, dopodiché si parlerà di scudetto".