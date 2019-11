© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio arriva a Sassuolo per proseguire la propria striscia vincente confermandosi ai primi posti della classifica. Un obiettivo che Luis Alberto, centrocampista biancoceleste, vuole raggiungere ad ogni costo portando via dal Mapei Stadium i 3 punti: "Oggi dobbiamo vincere per la classifica, per noi e per continuare a seguire il nostro obiettivo. Non abbiamo fatto bene nell'approccio alle ultime due partite e oggi dobbiamo partire forte già dal primo minuto" sono state le sue parole ai microfoni di Sky.