© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Commentando il pari di ieri contro l'Hellas Verona, il numero 10 della Lazio Luis Alberto ha indicato nella prossima sfida al Parma una opportunità per rifarsi immediatamente. Questo il suo messaggio su Instagram: "Questo pareggio sa di poco. Aggiungiamo un punto al nostro cammino, ma sappiamo che non basta. Domenica abbiamo un’altra opportunità per continuare a salire in classifica 😤💪🏼 Al lavoro".