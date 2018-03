Lazio, Luis Alberto: "Pensiamo solo a vincere ogni partita"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel prima del match contro il Bologna: "Dobbiamo vincere perché è una giornata importante per il nostro obiettivo. Pensiamo solo a noi e vincere ad ogni gara possibile per la Champions League - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Mio figlio Lucas? Emozione speciale, aspettiamo di fare gol per dedicarglielo. L’importante oggi è vincere per accorciare in classifica, può segnare anche Strakosha (ride, ndr)".