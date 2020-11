Lazio, Luis Alberto prova a mettere una toppa: "Ho detto una cagata. Non era il momento"

Dopo le dichiarazioni di ieri, polemiche per l'acquisto dell'aereo della Lazio e il mancato pagamento degli stipendi, e la le critiche e la possibilità di una multa, in diretta Instagram Luis Alberto prova a metterci una pezza. “Mi ero preparato due frasi, ma mi sembravano un po' fredde. Ho sempre detto quello che penso, ma non era il momento per quello che è successo ieri. I soldi non sono tutto, ma è un momento difficile. Io ho otto fratelli e lo so, vorrei chiarire questo, così possiamo tornare a parlare di calcio e divertirci, è la cosa più importante. Se dico una cosa non dovete prenderla, lo dico per me ma è un pensiero di tutti. Io voglio la Lazio, sento l'amore che c'è, la gente dietro le quinte. Sono il primo a prendermi responsabilità, ho fatto una cagata. Fino a quando starò qui, sia un anno, due, tre, cinque, non lo so, darò il massimo. Posso giocare bene o male, ma l'ho fatto anche da infortunato, ho dato sempre tutto".