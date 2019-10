Lazio, Luis Alberto resterà a centrocampo. Inzaghi: "Fa tanti assist"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Luis Alberto nel 3-5-2 di Simone Inzaghi continuerà a giocare come interno di centrocampo. A dichiararlo, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, lo stesso allenatore biancoceleste: "Due anni fa, quando giocava avanti, non avevamo Caicedo in queste condizioni e Correa. Per noi è un giocatore importante, sta facendo molto bene a centrocampo. Penso che proseguirà lì, fa sempre tanti assist e ha riconquistato anche la nazionale".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi.