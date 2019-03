Lazio, Luis Alberto: "Segno meno, ma gioco anche 40 metri più indietro"

© foto di Federico Gaetano

Man of match di Lazio-Parma, il centrocampista biancoceleste Luis Alberto ha commentato così il 4-1 dei capitolini ai microfoni di Sky Sport: "Era importante per noi, perché dopo il derby abbiamo perso due punti con la Fiorentina. Oggi la squadra ha fatto una bella partita, siamo riusciti a chiuderla nel primo tempo. I gol? E' bello segnare, ma l'importante è che la squadra vinca. Io ho giocato solo per la squadra, qui a Roma qualche volta c'è qualche critica di troppo perché non segno, ma gioco 30-40 metri più indietro: per me è importante giocare e stare tranquillo. Sicuramente quando giochiamo così in mediana c'è più qualità, siamo riusciti anche a prendere meno gol: quando abbiamo la palla noi gli altri non possono attaccare. Sono felice per noi e per la squadra".