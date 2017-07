Lazio, Luis Alberto: "Siamo forti e possiamo vincere la Supercoppa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto, ospite ai microfoni di Mediaset Premium, parla così della sua esperienza in biancoceleste fino a questo momento: "Mi aspettavo di giocare di più. I primi sei mesi sono stati difficili perché ero arrivato gli ultimi giorni e dovevo capire il calcio italiano. Dopo Natale ho fatto dei buoni allenamenti, gli ultimi cinque mesi stavo meglio di testa. Ho giocato di più l’ultimo periodo, per me la fiducia è importante. Il ruolo da regista mi piace, anche mezzala e seconda punta. Devo saper giocare dove mi dice il mister. Leiva è un professionista, ha passato 10 anni a Liverpool, è un giocatore importante per noi. Difensivamente è da 10, ha esperienza. Gli ho parlato ieri e due giorni fa, ha parlato con Ciro, Radu, un po’ con tutti. Lo aspettiamo per lavorare insieme. Nel calcio non c’è niente di sicuro, siamo forti e possiamo vincere la Supercoppa. La Lazio può arrivare in Champions, l’anno scorso le ultime partite abbiamo fatto male. Quest’anno è possibile se lavoriamo bene".