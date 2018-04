Lazio, Luis Alberto: "Siamo in corsa per la Champions, conta questo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Lazio Luis Alberto ha parlato a Premium Sport dopo Fiorentina-Lazio (3-4), decisa da un suo gol: "E' stata una partita strana, l'arbitro non è stato buono. Il primo tempo è stato un casino ma l'importante era fare tre punti. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, che riesce a rimontare. Torti arbitrali? La Fiorentina ha fatto anche lei una bella partita. Ma è stata strana... giocare così dopo dieci minuti. L'importante sono i tre punti, per la fiducia. Non so se il quarto gol sia mio: l'ho toccata di sicuro, forse anche il difensore. Siamo rimasti in corsa per la Champions: continuiamo così".