Lazio, Luis Alberto: "Spero che un giorno mi chiami il Real Madrid"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto, centrocampista offensivo della Lazio, in un'intervista ad AS ha parlato del proprio futuro. "Spero possa chiamarmi un club come il Real Madrid, ma ora sono concentrato sulla qualificazione in Champions con la Lazio, qualcosa che ho promesso a Tare in una conversazione faccia a faccia. Siviglia? Non chiuderò mai la porta di casa, del mio club e dei miei colori. Ma questo dipende dal club di appartenenza, che ora è la Lazio. Qui comunque sono molto felice".