Lazio, Luis Alberto: "Stagione speciale: lavoro per migliorare"

© foto di Federico Gaetano

Una stagione da incorniciare, quella della rinascita di un calciatore che sembrava ormai essersi perso per strada. Luis Alberto però, ha avuto forza, coraggio e determinazione, si è caricato la Lazio sulle spalle e l'ha presa per mano nei momenti più difficili. Ora è un giocatore nuovo, e la prossima stagione i biancocelesti ripartiranno anche da lui, tant'è che tutte le offerte pervenute dalle parti di Formello, anche l'ultima arrivata dal Siviglia da 40 milioni, sono state rispedite immediatamente al mittente. EA Sports Fifa lo ha anche inserito nell'Ultimate Team della Serie A, consegnandogli anche un ricordo per questo, che lo spagnolo ha mostrato fieramente sui social ringraziando: "Grazie EA Sports Fifa per il regalo, è stata una stagione molto speciale, e continuerò a lavorare per essere ancora tra i migliori".