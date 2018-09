Lazio, Luis Alberto torna al gol dopo quattro mesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro mesi dopo Luis Alberto torna a segnare. Con il gol del momentaneo vantaggio contro il Frosinone lo spagnolo interrompe un digiuno lungo 137 giorni: l'ultima volta era contro la Fiorentina, al Franchi, lo scorso 18 aprile quando la Lazio era ancora in corsa per la Champions. Oggi quest'obiettivo è molto lontano, ma la sua rete arriva in un momento molto complicato sia per la squadra - reduce da due sconfitte consecutive e bloccata sul parziale di 0-0 all'Olimpico - che per lui, finito nel mirino della critica per le ultime prestazioni poco convincenti. Inzaghi ora spera di aver ritrovato definitivamente il vero Luis Alberto.