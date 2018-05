Lazio, Luis Alberto vuole giocare contro l'Inter: "Sto molto meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La seconda punta della Lazio Luis Alberto tenta il recupero in extremis in vista della sfida di domenica contro l'Inter valida per l'assegnazione del quarto posto. L'attaccante spagnolo, al termine della visita presso la clinica Paideia, s'è così espresso ai microfoni dei giornalisti presenti: "Non sappiamo ancora per domenica. Vediamo venerdì e sabato mattina come sto. Le sensazioni sono buone, sto molto meglio", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.