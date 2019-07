Lazio, Luis Alberto vuole restare. Caicedo valuta permanenza e rinnovo

Punto su alcuni calciatori della Lazio, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. E' in via di soluzione l'affare legato a Luis Alberto che, dopo il flirt mediatico col Siviglia, ha spiegato a Simone Inzaghi di voler restare a Formello e lo ribadirà alla dirigenza biancoceleste.

Felipe Caicedo resta o va via? La Lazio vorrebbe trattenere l'attaccante, ma solo in caso di rinnovo in quanto il contratto scade tra un anno. L’ecuadoriano all’inizio aveva detto no, ora ci starebbe ripensando.