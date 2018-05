Lazio, Luis e gli altri: quante defezioni nel momento clou della stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi sorride a metà in vista delle ultime due giornate di campionato. Contro il Crotone, domani pomeriggio, il tecnico della Lazio potrebbe ritrovare dal 1' Radu, recuperato insieme a de Vrij. Una buona notizia, che l'infortunio di Luis Alberto impedisce però di festeggiare. La lesione alla coscia patita contro l'Atalanta obbligherà infatti lo spagnolo a un periodo di 15-20 giorni di stop. L'obiettivo, così come quello del lungodegente Immobile, diventa così provare a rientrare in extremis tra i convocati per lo scontro diretto con l'Inter. Restano tanti dubbi poi anche su Parolo, che al massimo col Crotone potrà essere in panchina. Spalletti e la sua rinvigorita Inter sono in forte pressing e la Lazio ha l'obbligo di sfruttare i suoi due punti di vantaggio in classifica. Molto dipenderà però dalle cosiddette seconde linee, mai così sotto esame come in questo momento.