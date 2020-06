Lazio, Luis Suarez si avvicina: ha detto sì e ora aspetta il via libera di Pozzo

Sono ore importanti per il possibile acquisto da parte della Lazio di Luis Suarez, attaccante attualmente al Saragozza ma di proprietà del Watford. Lotito deve trattare con la famiglia Pozzo ma ha già pronta un'offerta che potrebbe portare alla chiusura dell'affare: 15 milioni più 5 di bonus per un giocatore in scadenza nel 2021. L'attaccante colombiano ha già detto sì alla proposta da 1,5 milioni per 5 anni, ora si attende solo quella del club inglese per arrivare alla fumata bianca. A riportarlo è Tuttosport.