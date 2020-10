Lazio, Luiz Felipe: "Così perderemo poche partite. Il gol? Dispiace"

vedi letture

In conferenza stampa con mister Inzaghi c'è anche Luiz Felipe, che ha rilasciato le seguenti parole:

"Sognavo da bambino di giocare la Champions. Peccato non mi abbiano dato il gol, ma sono contento per i tre punti e per la prestazione. Sto bene, sono uscito per un po' di crampi: non giocavo da trentacinque giorni. Se giochiamo così, perderemo poche partite. Questo deve essere il nostro spirito da portare in avanti. La mia posizione? Decide il mister, io sono sempre a disposizione".