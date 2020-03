Lazio, Luiz Felipe dalla delusione olimpica all'ipotesi Barcellona. I catalani fanno sul serio

vedi letture

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il reparto difensivo della prossima stagione della Lazio è tutto da valutare, tanto che lo stesso Vavro (fin qui deludente) potrebbe pure ritrovarsi a recitare un ruolo di primo piano. Il Barcellona infatti continua il pressing su Luiz Felipe e per quanto la Lazio voglia mantenere in organico il brasiliano, non è detto che sia così semplice.

Barcellona e Olimpiadi - I catalani fanno sul serio per il difensore centrale, che purtroppo per lui (salvo colpi di scena o cambi di regolamento in corso) dovrà dire addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi: con lo slittamento dei Giochi al 2021, infatti, così come molti suoi compagni di squadra, quando si terrà la manifestazione non sarà più un under 23, requisito necessario per far parte della Seleçao olimpica. Una delusione che potrebbe essere in parte compensata dalla chiamata di Messi per la prossima stagione.