Lazio, Luiz Felipe: "Dato tutto. Peccato aver preso solo un punto"

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Sassuolo: "Un peccato aver pareggiato, abbiamo lavorato tanto. Ci sta prendere un punto, abbiamo messo tutto in campo. Che peccato il palo di Ciro, con quel gol potevamo vincere. Ora bisogna rimanere tranquilli e recuperare perché dopo la sosta c’è il Milan. Noi che rimarremo a Formello durante la pausa dobbiamo riprendere le energie per tornare più forti. Abbiamo davanti tante partite, dobbiamo fare la nostra corsa per rimanere in alto in classifica. In difesa stiamo lavorando tanto, stiamo facendo bene e si deve continuare così. Con il Milan è importante vincere per raggiungere l’obiettivo che è la Champions. Si deve andare avanti partita per partita". A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.