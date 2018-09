Lazio, Luiz Felipe: "Giocare con questa maglia rappresenta un sogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Lazio Style Channel, il difensore biancoceleste Luiz Felipe ha parlato delle sue condizioni fisiche. "Devo sempre ringraziare Dio per aver avuto l’opportunità di giocare nella Lazio. Voglio dare il massimo per questa maglia, sto vivendo un sogno, ma devo continuare a migliorare per giocare tanti anni qui a Roma. Provo delle emozioni uniche, solo mia madre sa quanto io sia felice di essere nella formazione biancoceleste", riporta LaLazioSiamoNoi.it.