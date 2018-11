Lazio, Luiz Felipe: "Non guardiamo chi ci precede, vediamo noi stessi"

Luiz Felipe, intervistato da Lazio Style Channel ha analizzato il pareggio sul campo del Sassuolo: "Sapevamo che non sarebbe stato facile, loro fanno tanto pressing. L’arbitro ha fischiato falli che non c'erano e ha anche ammonito 3-4 dei nostri, non va bene ma non è una scusa, il pari ci sta. Abbiamo lavorato per i tre punti perché sarebbero stati importanti, ora torniamo a Roma, riposiamo e poi pensiamo al Milan. Abbiamo dato tutto fino alla fine e va bene così. Sto lavorando molto, dobbiamo fare di più sulle palle inattive - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Siamo ancora lì, ma non guardiamo chi sta avanti, vediamo solo il nostro percorso. Oggi ho dato tutto così come i miei compagni, peccato che non sia servito per vincere. La pausa è importante così riposiamo, recuperiamo le energie per tornare più forti di prima. Il Milan se lo vedrò? Non lo so, non faccio il tifo né per l'una né per l’altra, facciamo la nostra corsa".