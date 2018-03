Lazio, Luiz Felipe promosso a nuovo De Vrij. Dal mercato c'è Reyes

Per sostituire Stefan De Vrij, la Lazio ha già effettuato una scelta: puntare sulla promozione di Luiz Felipe. Oltre a questa mossa strategica, confermata dal rinnovo del giocatore, arriveranno anche un paio d'acquisti per puntellare la difesa orfana della sua guida olandese. In pole c'è ancora Diego Reyes, difensore in scadenza col Porto e pronto a dire sì al corteggiamento biancoceleste. Possibile anche l'arrivo, sempre a costo zero, dell'ex Bayern Monaco ora allo Stoccarda Holger Badstuber. Il sogno di Simone Inzaghi è Alessio Romagnoli, ma è destinato a restare tale, anche in caso di Champions. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.