© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio Luiz Felipe ha parlato a Lazio Style Radio dopo il successo biancoceleste sul Parma: "Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister durante la settimana. Io penso che le sconfitte servano per crescere, ma speriamo che non succedano più. Andremo a San Siro per fare una grande partita. L'affetto del pubblico è stato fondamentale, i tifosi sono il nostro uomo in più in campo. L'imminente turno infrasettimanale con l'Inter? Abbiamo due giorni per recuperare e per studiare gli avversari. Penso che l'importante sia stare concentrati e dare tutto, solo così si raggiungono i risultati. Gervinho? Non era facile, ma è stato anche merito del mister e del lavoro svolto in settimana. Il retropassaggio a Strakosha? Abbiamo parlato e poi sistemato le cose. Non temo niente dell'Inter, sono una grande squadra, ma anche loro devono stare attenti a noi".