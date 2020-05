Lazio, Luiz Felipe: "Se piaccio al Barcellona significa che sto lavorando bene"

vedi letture

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato di diversi temi nel corso di una lunga intervista al portale brasiliano UOL:

Cosa pensa dell'interessamento nei suoi confronti di un top club come il Barcellona?

"Mi eccita perché significa che il lavoro è stato svolto bene e che mi stanno seguendo tanti club. Ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo calmo che non si fa prendere da facili entusiasmi. Devo restare concentrato e pensare a fare il massimo per la Lazio, che mi ha dato fiducia fin dal primo giorno".

Cosa pensa della possibile ripartenza?

"Ogni giocatore vuole tornare in campo, è il nostro lavoro e il nostro sostentamento. Però non possiamo ignorare le autorità sanitarie. Se ci diranno che possiamo tornare in campo sarà perfetto, ma dobbiamo tornare in campo solo in sicurezza. La salute collettiva è al di sopra di tutto".

Quali sono gli obiettivi in chiave Nazionale?

"Due dei principali sono quelli di rappresentare il Brasile alle Olimpiadi e al Mondiale. Farò del mio meglio per raggiungerli. Ho grande affetto per l'Italia che mi ha accolto fin dal primo giorno, ma ho deciso di difendere la squadra brasiliana perché è il mio Paese".