Lazio, Luiz Felipe: "Sono felice. Titolare anche se non gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luiz Felipe, difensore della Lazio, è andato il gol nel 2-0 di Bologna e ha parlato in zona mista. Questo quanto riporta LaLazioSiamoNoi.it. "Sono felice per questo gol e per la Lazio. Ho aiutato i miei compagni e la squadra, però sono molto più contento per i tre punti conquistati. Non è cambiato nulla rispetto al momento in cui c’era un po’ di crisi di risultati, non esistono solo momenti felici, ci sono anche quelli brutti. Noi però abbiamo lavorato tanto ed ora stiamo trovando la giusta strada, come quella dello scorso anno. Il campionato è lungo ancora, però dobbiamo continuare così, dobbiamo vincere per puntare all’obiettivo. Qui in rosa ci sono sei difensori forti, io non parto titolare necessariamente, il mister fa la sua scelta e dobbiamo rispettarla. Io mi sento titolare nella squadra anche se non gioco. Oggi il tecnico ha messo Parolo in panchina ed è entrato Lucas Leiva, si tratta di una squadra che sta cambiando molto e facendo turnover. Si tratta di una decisione del tecnico, io comunque mi sento un titolare. Il mister era tranquillo in questi giorni, ha preparato la partita come sempre, non l’ho visto diverso dal solito nonostante la sfida contro il fratello Pippo. Esultanza? Era il mio primo gol con la maglia della Lazio e non sapevo che cosa fare, volevo abbracciare tutti i miei compagni che mi aiutano sempre e dopo sono andato da Luis Alberto che mi ha messo una grande palla. Luis mi ha detto che avrei segnato prima della partita (ride, ndr). Guardiamo la classifica, quelli che stanno sopra di noi e quelli che stanno sotto, come ad esempio la Sampdoria che adesso è distante due lunghezze, però vediamo anche chi sta davanti a noi, l’Inter è distante e si trova sopra di noi. Noi però dobbiamo fare questi ragionamenti per la Champions League.