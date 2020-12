Lazio, Luiz Felipe: "Stiamo facendo la storia di questo club. Ma vogliamo fare di più"

vedi letture

Ospite del portale brasiliano UOL Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha commentato il passaggio del turno in Champions League del club biancoceleste nella serata di ieri: "La sensazione di esserci assicurati questo posto è di estrema felicità. La scorsa stagione siamo riusciti a riportare la Lazio in Champions League e ora siamo arrivati agli ottavi, cosa che non succedeva da anni".

"VOGLIAMO FARE DI PIÙ" - "Poter rappresentare il club in questo modo e contribuire a riportare il club nei grandi tornei d'Europa è fantastico. Stiamo facendo la storia, ma vogliamo di più. Siamo molto fiduciosi nella forza della nostra rosa e, in queste prime partite, abbiamo già dimostrato di essere capaci di giocare da pari alla pari contro i nostri rivali. Continueremo a lavorare per arrivare ancora più lontano".