Lazio, Luiz Felipe: "Vittoria che ci dà fiducia in vista di OM e Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intercettato dai microfoni di Lazio Style Channel, il difensore biancoceleste Luiz Felipe ha così parlato dopo il match di Parma: "Era importante vincere oggi per rimanere su in classifica, l’abbiamo preparata bene tutta la settimana. Sapevamo che il Parma attaccava con molti uomini e l’abbiamo gestita bene. Questa è una vittoria che ci dà fiducia, ora pensiamo al Marsiglia e poi all’Inter, partita per partita. Oggi sono stati bravi tutti, forse questa gara ci ha preparato al meglio per quella col Marsiglia. Scorie derby? È una partita a parte e nessuno lo vuole perdere, ma adesso testa alla prossima e basta. Con la Fiorentina eravamo tornati e oggi abbiamo mostrato continuità. Abbiamo festeggiato negli spogliatoi, ma siamo già concentrati per la gara col Marsiglia. I tifosi? Sono sempre così, sembra di giocare in casa anche in trasferta, si fanno sentire e per noi è bellissimo".