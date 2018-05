Lazio, Lukaku: "Conta il collettivo, pensiamo a noi: vogliamo la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro l'Atalanta, il giocatore biancoceleste Jordan Lukaku è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "L’Atalanta è una squadra di qualità, punta molto sui quinti. Oggi per noi è stata una partita molto difficile, hanno pesato le assenze di alcuni dei nostri leader. Da adesso in poi non ci sarà un problema di qualità, ma di leadership. In questo momento è importante mostrare che è il collettivo a contare, non i singoli. Anche chi solitamente è in panchina può dare tanto. Oggi forse è mancata proprio quella, ecco perché abbiamo preso un gol nei primi cinque minuti. Dobbiamo crescere come squadra. Per noi rimane importante il nostro obiettivo finale, la Champions, non guardiamo alle altre squadre. Dobbiamo vincere".