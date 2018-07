Lazio, Lukaku praticamente fuori rosa: potrebbe finire all'Everton

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jordan Lukaku è praticamente fuori rosa alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma il giocatore è in attesa di trovare una sistemazione ed è in attesa che venga definita la sua cessione. Probabilmente andrà in Inghilterra e potrebbe finire all'Everton, in vantaggio sul West Ham.