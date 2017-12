Lazio, Lukaku: "Sto lavorando per migliorare e fare la differenza"

© foto di Federico Gaetano

Jordan Lukaku, esterno della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio: "Fisicamente mi sento sempre meglio, sto svolgendo delle sedute extra insieme al Prof per migliorarmi sempre di più. Voglio acquistare più minutaggio: finora sono sceso in campo per alcuni spezzoni di partita, ma sto lavorando per raggiungere i 90 minuti. Voglio fare la differenza perché quando il mister mi dà un’occasione, desidero far vedere alla gente che sono un calciatore forte che può aiutare la squadra. Domenica prossima ci aspetta una partita molto difficile".