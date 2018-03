Lazio, Lulic: “Europa e quarto posto, non molliamo nulla. Daremo tutto”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Ora dovremo sbagliare il meno possibile”. Parole firmate da Senad Lulic, centrocampista della Lazio che ha parlato a Premium Sport. “La sosta è caduta perfettamente, abbiamo potuto lavorare in tranquillità e recuperare energie per questi ultimi due mesi. I conti si fanno sempre alla fine, tutto è possibile e tutto si può fare. Noi cercheremo dalla prima partita di giocarcela. Adesso siamo quinti, ma lotteremo. Inter e Roma rivali per la Champions? Le affronteremo entrambe in casa, davanti al nostro pubblico. Ce la metteremo tutta. Prossima sfida? Il Benevento è una squadra molto difficile da affrontare. Mi piace come giocano, danno un senso a ciò che fanno. Noi dobbiamo fare punti per tentare di raggiungere il nostro obiettivo. Per questo, davanti al nostro pubblico, serve la vittoria. Europa League o quarto posto? Siamo arrivati ai quarti di Europa League, siamo lì. Allo stesso tempo siamo in lotta per il piazzamento Champions in campionato. Non scelgo, vediamo se potremo andare avanti su tutti e due fronti. Sarebbe bellissimo", ha aggiunto il calciatore biancoceleste.