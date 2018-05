Lazio, Lulic: "Altra occasione persa. Con l'Inter ce la giochiamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senad Lulic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari esterno della Lazio contro il Crotone: "C'è tanta amarezza, con tante occasioni per chiuderla un giornata prima. È un'altra occasione persa, adesso avremo l'ultima occasione in casa contro l'Inter, ce la possiamo giocare. Tanti gol subiti, prendere due gol fa male, potevamo anche fare un gol in più. Non è finito nulla, dobbiamo guardare avanti e preparare l'ultima partita".