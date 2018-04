Lazio, Lulic: "Bello vedere l'Olimpico così pieno, riposiamo e ripartiamo"

Il capitano biancoceleste Senad Lulic si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo contro la Samp: "L’importante è vincere le partite, anche oggi siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Se oggi non avessimo vinto contro la Sampdoria la vittoria di Firenze sarebbe stata inutile. Siamo una squadra che rischia, ma che alla fine fa tanti gol. Oggi ne abbiamo fatti 4 e non ne abbiamo subito neanche uno - sottolinea Lalaziosiamonoi.it -. È un ottimo risultato. Ora ci riposiamo per due giorni e poi ripartiamo. È bello vedere l’Olimpico così pieno, vorremmo che fosse sempre così. Quest’anno abbiamo cercato di fare del nostro meglio per far tornare i tifosi allo stadio. Parolo? Recupererà in fretta, Lukaku ha fatto un ottimo lavoro entrando al suo posto, abbiamo dei giocatori straordinari. Il Torino? Non sarà una partita facile, ma abbiamo tempo per prepararla. Andremo lì e riporteremo a casa i tre punti".