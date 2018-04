Lazio, Lulic: "Bravi a reagire ai gol subiti ma c'è ancora il ritorno"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Senad Lulic ha commentato il successo della Lazio sul Salisburgo: "Volevamo soprattutto oggi, davanti al nostro pubblico, vincere questa partita. Ora ci aspettano altri novanta minuti e diventa ancora più dura".

Ti aspettavi un Salisburgo così?

"Hanno fatto un'ottima gara così come noi. Noi siamo stati più bravi a reagire dopo i gol subiti. Avendo giocatori come Felipe Anderson, che entra e fa la differenza, o come Ciro diventa tutto più facile".

Quanto è stata importante la gestione di Felipe Anderson?

"Sta facendo quello che deve fare. Sappiamo tutti che ha saltato la preparazione estiva. Aveva un infortunio grave e ci voleva tempo per prendere condizione. Nelle ultime settimane sta facendo quello che noi conosciamo".

Il modo di interpretare il ruolo di quinto di centrocampo.

"Ho giocato sia terzino che esterno alto che interno. Sono contento che sto giocando però al di là della posizione è sempre scendere in campo e dare il massimo. Mi sto impegnando, se facendo così aiuto la squadra ben venga".