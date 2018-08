Lazio, Lulic: "Dobbiamo migliorare. Ora pensiamo a battere il Frosinone"

Fonte: tuttofrosinone.com

© foto di Federico Gaetano

Senad Lulic, uno dei senatori di casa Lazio, ha parlato in vista della gara col Frosinone e dopo due sconfitte nelle prime partite stagionali: "Non ci piacciono le due sconfitte, dobbiamo migliorare ancora. Non dico che adesso parte il campionato, non sarebbe giusto dire che contro il Napoli e la Juve partivamo già sconfitti. La scorsa settimana eravamo andati in vantaggio, qui ci sono stati piccoli errori che hanno fatto la differenza tra noi e una grande come la Juve. Poi quando vai sotto contro la Juventus non è facile rimontare. Ora però dobbiamo pensare a battere il Frosinone".