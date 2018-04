Lazio, Lulic: "Eliminazione inspiegabile, difficile trovare parole"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un crollo fisico e mentale inspiegabile. La Lazio, con la sconfitta di Salisburgo per 4-1, saluta l'Europa League mentre Senad Lulic ha così parlato al termine del match: "Difficile trovare parole dopo quello che è accaduto. Inspiegabile. Avevamo tutto nelle nostre mani. Siamo stati in gara, poi in quei quindici minuti è mancata concentrazione ed esperienza nel gestire meglio il risultato. E' mancato tutto in quel momento. Mi dispiace, ci tenevamo molto. Dobbiamo guardare avanti. Derby? Adesso non ci penso. Dobbiamo riprenderci mentalmente e fisicamente. Tornare quelli che eravamo. Domenica ci aspetta una nuova partita, al di là della stracittadina. Abbiamo fatto errori non da Lazio. Abbiamo avuto delle occasioni, se fai gol diventa un'altra partita. Invece ne abbiamo presi tanti, quindi alla fine è giusto che passino loro. Pensiamo sempre ai nostri tifosi, ci hanno seguito ovunque, oggi erano tanti. Mi dispiace per loro, però penso che si debba guardare avanti. Ora non dobbiamo crollare mentalmente. Dobbiamo reagire subito", le sue parole rilasciate a Lazio Style Channel.