Lazio, Lulic: "I risultati arriveranno. Finiremo la stagione al meglio"

Senad Lulic, capitano della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel a margine della cena di Natale del club: "Ci troviamo di nuovo qui come fa una vera famiglia. Sono contento di festeggiare questo Natale in anticipo con tutti i miei compagni. Forse è vero, il periodo non è proprio quello più adatto per festeggiare, ma sono convinto che i risultai arriveranno a breve. Sono fiducioso per le prossime partite, riusciremo a finire l’anno al meglio". A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.