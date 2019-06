© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio deve fare i conti con la situazione legata a Senad Lulic (33). Il Messaggero scrive che l'eroe del 26 maggio 2013 - data del gol decisivo in finale di Coppa Italia contro la Roma - ha un anno di contratto ma resterebbe anche in scadenza, mentre il ds Igli Tare già da tempo cerca un sostituto: prima con Jordan Lukaku, poi con Riza Durmisi ha fallito. Quest'anno non potrà proprio sbagliare l'acquisto (e la scommessa Jony gratis è un'occasione ma anche un rischio), dato che Senad stavolta colmerà il buco al massimo sino al prossimo giugno.

La Svizzera nel suo futuro. La famiglia ha anticipato il ritorno di un anno nel paese elvetico, per questo dovrebbe disputare l'ultimo campionato in Serie A.