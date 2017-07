Lazio, Lulic: "Lucas Leiva è un grande giocatore con tanta esperienza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senad Lulic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sarà difficile ripetere l’annata passata, sappiamo cosa ci aspetta. Stiamo lavorando per questo, abbiamo un bel gruppo, c’è un bel clima ad Auronzo, si lavora bene e cercheremo di raggiungere in nostri obiettivi. Rimpianti? La finale di Coppa Italia persa contro la Juventus, purtroppo è andata così. Anche le ultime 3/4 partite di campionato non meritavamo di perderle. Alla fine però la stagione è stata grande. Quest’anno abbiamo anche l’Europa League da giocare, ci aspettano tante partite da giocarci alla pari. Il gruppo? I battibecchi possono succedere, è capitato anche l’anno scorso, sicuramente ci saranno anche in futuro. L’importante è che si risolvano subito. Ora è passato tutto. Noi grandi aiutiamo i giovani, come è successo quando sono arrivato io. Questo è un bel gruppo, con tanti giovani e qualche vecchietto. Possiamo fare una grande stagione. Marusic? L’ho visto poco, non mi alleno molto con la squadra. Sto un po’ attento. Sembra un giovane che ha fame, con gamba, ci darà una grande mano, servono giocatori come lui e come tutti gli altri. Mi sto allenando con la maschera, devo stare attento. Ci vuole tempo, mi ci abituo, rimane ancora un mese, un mese e mezzo. Supercoppa? Spero di battere presto i bianconeri, ci prepariamo per questo. Daremo tutto, vogliamo la rivincita della finale di Coppa Italia. Mercato? Lucas Leiva è un grande giocatore, con esperienza. Ci sono tanti giovani, servono calciatore come lui. Lo aspettiamo a braccia aperte, speriamo che arrivi. La Champions? Ogni anno il campionato è diverso. Noi vogliamo lottare per i primi posti, vedremo. Le altre si sono rinforzate, faremo del nostro meglio", riporta Lalaziosiamonoi.it.