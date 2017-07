Lazio, Lulic: "Oggi battuto un grande avversario, obiettivo Supercoppa"

© foto di Federico Gaetano

Bella vittoria per la Lazio contro il Bayer Leverkusen. Intervenuto in mixed zone Senad Lulic ha commentato: "Stiamo lavorando bene, sia tatticamente che fisicamente. Anche certe giocate provate in allenamento riescono in partita, è una cosa buona. Ma parliamo sempre di amichevoli, di livello superiore certo, perché di partita in partita bisogna migliorare. Oggi siamo riusciti a battere un grande avversario, siamo contenti, adesso abbiamo altre due partite prima della Supercoppa - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Come già detto ad Auronzo: per noi la partita contro i bianconeri è il primo obiettivo. Lavoriamo per questo, ci stiamo preparando, speriamo di arrivare al massimo”. Sulla fascia da capitano: “Per me è un piacere, un onore. Il capitano deve prendersi delle responsabilità sia in campo che fuori. Con l’aiuto dei compagni stiamo facendo bene, speriamo di continuare così". Chiosa finale sui compagni di squadra più in palla in questo inizio di stagione: “Luis Alberto è forte, non perde palloni, gioca sicuro, ha occhi per i compagni, l’ultimo passaggio. C’è anche Lucas Leiva: la concorrenza fa bene a tutti, in quella posizione avremo due giocatori forti. Con altri giocatori forti dai di più. Sono contento per Ciro e Felipe, devono fare gol, speriamo continuino così".